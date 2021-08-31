Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
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Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.

Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
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Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması - Haberler
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