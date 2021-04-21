Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapacaklarını duyurdu
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Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapacaklarını duyurdu

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapacaklarını duyurdu
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Afganistan'a 300 milyon dolarlık ek sivil yardımlarda bulunacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Afganistan'a 300 milyon dolarlık ek sivil yardımlarda bulunacağını açıkladı.

ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'den önce tamamen çekme kararı konuşulmaya devam ediyor.

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un Kabil'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Afganistan halkında destek veya yatırım vaadimizin bir parçası olarak 2021'de ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Afganistan'a 300 milyon dolarlık ek sivil yardım yapılması için Kongre ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yardımın aslında Kasım 2020'de düzenlenen Afganistan Bağışçıları Konferansı'nda taahhüt edildiğini anımsatan Blinken, ancak Afganistan'a ABD'nin desteğinin devam ettiğini göstermek için bugün gündeme geldiğini kaydetti.

Blinken, bu yardımların Afganistan halkına verilen sivil hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacağını belirterek, "ABD askerlerini çekmeye başlarken Afganistan'da kalıcı ve adil bir barış ve Afgan halkı için daha parlak bir gelecek sunmak için sivil ve ekonomik yardımlarımızı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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