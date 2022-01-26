Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya'ya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya'ya kalmış.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya'ya kalmış." dedi. - WASHINGTON
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