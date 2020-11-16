Son dakika: ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu
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Son dakika: ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu

16.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:30
Son dakika: ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu

Son dakika haberler... ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), bu hafta dördüncü istihbarat uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), bu hafta dördüncü istihbarat uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini açıkladı.

NRO'dan yapılan açıklamada, NROL-101 adlı istihbarat uydusunun Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "NRO'nun ulusal güvenlik sistemlerinin topladığı veriler, üst düzey karar vericilere, istihbarat kurumlarına, Savunma Bakanlığına ve ABD ortaklarına istihbarat sunmak üzere kullanılıyor." denildi.

Bu uydu NRO'nun bu yıl fırlattığı dördüncü istihbarat uydusu oldu.

Kurum daha önce de biri NASA'nın Virginia eyaletindeki Wallops Uçuş Üssünden diğer ikisini ise Yeni Zelanda'dan fırlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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