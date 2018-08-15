Son Dakika! ABD'den Türkiye'nin Vergi Kararına İlk Tepki: Yanlış Yöne Giden Bir Adım
Son dakika! Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Erdoğan ve Türkiye, rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım. Erdoğan ve Türkiye, Rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek " dedi.
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