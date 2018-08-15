Son Dakika! ABD'den Türkiye'nin Vergi Kararına İlk Tepki: Yanlış Yöne Giden Bir Adım

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım. Erdoğan ve Türkiye, Rahip Brunson'a çok haksız davrandı. Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek " dedi.

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