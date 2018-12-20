Suriye'deki Askerlerini Geri Çekme Kararı Alan ABD'den Dikkat Çeken Erdoğan Açıklaması

Beyaz Saray tarafından verilen Suriye brifinginde, "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, askerlerin çekileceğini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti." denildi.

SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ VAAT ETMİŞTİ

Trump daha önce Nisan ayında, ABD askerlerini Suriye'den çekmeyi planladığını söylemiş ve bunun için 6 aylık süre belirlemişti. Trump, seçim döneminde Suriye'den çekilmeyi vaat etmişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI ABD ÇEKİLME KARARI ALDI

ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.