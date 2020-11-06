Son dakika! ABD'den Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un damadı Gebran Bassil'e yaptırım kararı

Bir son dakika haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı ve Özgür Vatanseverlik Hareketi'nin lideri Gebran Bassil'e yolsuzlukla suçlayarak yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı ve Özgür Vatanseverlik Hareketi'nin lideri Gebran Bassil'e yolsuzlukla suçlayarak yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi, (OFAC) Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un damadı ve Lübnan'ın en büyük Hıristiyan siyasi bloğu olan Özgür Vatanseverlik Hareketi'nin lideri Gebran Bassil'e yolsuzlukla suçlayarak yaptırım uygulama kararı aldı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bassil'in "Lübnan'daki yolsuzluğun ön saflarında" olduğu ifade edildi. Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada ise, "Lübnan'ın siyasi sistemindeki Bassil'in temsil ettiği sistemik yolsuzluk, Lübnan halkına hizmet eden etkili bir hükümetin temelini aşındırmaya yardımcı oldu" dedi.

Geçtiğimiz aylarda ABD, Lübnan'daki İran destekli silahlı Şii grup olan Hizbullah ile bağlantılı iki eski bakana yaptırım uygulamıştı. Bassil, ABD'nin yaptırım uyguladığı üçüncü Hizbullah bağlantılı politikacı oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı