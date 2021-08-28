Son Dakika | ABD'den Kabil saldırılarını üstlenen terör örgütü DEAŞ'a hava saldırısı
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Son Dakika | ABD'den Kabil saldırılarını üstlenen terör örgütü DEAŞ'a hava saldırısı

Son Dakika | ABD'den Kabil saldırılarını üstlenen terör örgütü DEAŞ'a hava saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... ABD yönetimi, 26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıları üstlenen DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD yönetimi, 26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıları üstlenen DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ABD'den Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna misilleme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Albay William Urban yaptığı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan üyesine yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Operasyonun Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Urban, "İlk belirlemeler hedefi öldürdüğümüz yönünde. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.

Öte yandan 26 Ağustos Perşembe günü başkent Kabil'de terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Joe Biden söz konusu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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