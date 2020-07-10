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Son Dakika: ABD'den Japonya'ya 105 adet F-35 savaş uçağı satışına onay

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı 23.1 milyar dolar değerindeki 105 adet F-35 savaş uçağının Japonya'ya satışını onayladı.

Son Dakika: ABD'den Japonya'ya 105 adet F-35 savaş uçağı satışına onay
10.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:02

ABD Dışişleri Bakanlığı 23.1 milyar dolar değerindeki 105 adet F-35 savaş uçağının Japonya'ya satışını onayladı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya'ya dış askeri satış kapsamında 23.1 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 müşterek taarruz uçağı ve ekipmanlarının satışına onay verdiği belirtildi. 63 adet konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A ve 42 adet kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağını içereceği belirtilen dev satışın, Suudi Arabistan'a 2010'da yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük askeri satış olması bekleniyor.

Gözler kongrede

Japonya basınında yer alan haberlere göre gerçekleşmesi halinde ülkenin savunma kapasitesine ciddi katkı sağlayacak olan satışın, ABD ekonomisi üzerinde de olumlu etkisinin olacağı ifade ediliyor. Satışın kesinleşmesi için ABD kongresinin 30 gün boyunca sürece itiraz etmemesi gerekiyor. - TOKYO

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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