Son dakika... ABD'den Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına destek
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Son dakika... ABD'den Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına destek

Son dakika... ABD'den Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına destek
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ABD yönetimi, Rus istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya yönetimine destek verdi.

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ABD yönetimi, Rus istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar veren Çekya yönetimine destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çekya'nın söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Price açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine kararlı yanıt veren Çekya'nın yanındadır. Rusya'nın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın toprak bütünlüğüne, enerji güvenliğine ve kritik altyapı alanlarına zarar veren eylemlerine karşı karşılık vermede kararlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ise söz konusu iddiaları reddetmiş ve kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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