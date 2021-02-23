Son dakika! ABD'den askeri darbe nedeniyle Myanmar'daki 2 generale yaptırım kararı
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Son dakika! ABD'den askeri darbe nedeniyle Myanmar'daki 2 generale yaptırım kararı

23.02.2021 04:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:36
Son dakika! ABD'den askeri darbe nedeniyle Myanmar'daki 2 generale yaptırım kararı

Son dakika haberler... ABD yönetimi, Myanmar'da askeri darbe nedeniyle 2 generale yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri darbe nedeniyle 2 generale yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, özgürlük ve demokrasiyi güvence altına almak için çalışan Myanmar halkının yanında olduğu belirtilerek, darbe ile devam eden şiddetten sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Myanmar'daki darbeden sorumlu askeri düzene bağlı Korgeneral Moe Myint Tun ve General Maung Maung Kyaw'ın yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, "Ordu eylemlerini tersine çevirmeli ve Burma'da demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti acilen eski haline getirmeli, aksi takdirde Hazine Bakanlığı daha fazla önlem almaktan çekinmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye de en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu ise bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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