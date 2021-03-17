ABD'den 24 Çinli yetkiliye yaptırım kararı
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ABD'den 24 Çinli yetkiliye yaptırım kararı

17.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:22
ABD'den 24 Çinli yetkiliye yaptırım kararı

ABD, Çinli üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu 24 isme yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD, Çinli üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu 24 isme yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD yönetimi, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde "siyasi özgürlüklere yönelik devam eden baskısı" nedeniyle 24 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in Ulusal Halk Kongresinin seçim sisteminde yapılan değişikliklerin, Hong Kong'un seçim sistemine zarar vermesinden "derin endişe" duyduklarını dile getirdi.

Yaptırımlar Çin Komünist Partisinin 25 üyeli lider kadrosundan Wang Chen ve ulusal güvenlik yasasını tasarlayan Çin parlamentosunun Hong Kong delegesi Tam Yiu-chung, Hong Kong Polis Gücünün komiser yardımcısı Edwina Lau ve Hong Kong Polis Gücü Ulusal Güvenlik Departmanından olmak üzere toplam 24 ismi hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 yetkiliyle bağlantısı olan yabancı finans kurumlarının da yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

PEKİN YÖNETİMİNİN SEÇİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK KARARI

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminde yapılacak değişiklikle bölgede "vatansever" Hong Kongluların yönetimde görev almasını istiyordu. Bu kapsamda Ulusal Halk Kongresi, yıllık toplantılarda Hong Kong'da seçim sisteminde değişiklik yapılmasına karar vermişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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