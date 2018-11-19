Zeugma'nın ABD'deki Parçaları Türkiye'ye Getirilecek

Diğer parçaları uzun yıllardır Ohio'da tutulan Zeugma Çingene Kızı mozaiği adlı eserin eksik parçaları sonunda Türkiye'ye verilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te bulunan Zeugma Antik Kenti'nde büyük bir zeminin üzerine işlenmiş olan Çingene Kızı mozaiğinin ABD'deki parçalarının 26 Kasım'da ülkeye getirileceğini açıkladı.

"AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GETİRİLECEK"

ABD'deki Çingene Kızı mozaiğini 26 Kasım'da Türkiye'ye geleceğini söyleyen Bakan, "ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

ZEUGMA MOZAİĞİN TARİHÇESİ

Çingene Kızı mozaiği, Nizip'te Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Fakat birçok kayıp parçası vardı. Çünkü yaklaşık 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenmişti.

Çingene Kızı ismi verilmesinin sebebi ise, eseri yapan kişinin, eserdeki insan suretinin saçlarını örgülü ve renkli kurdelelerle resmetmiş olması. Kimilerine göre Büyük İskender, kimilerine göre ise Yer Tanrısı Gaia'dan esinlenilerek oluşturulmuş.

Zeugma Çingene Kızı mozaiği

Bölgede kaçakçılar tarafından yapılan kazılarda gözden kaçırılan Çingene Kızı mozaiği aslında tek parça değil. Büyükçe bir odanın zeminini tamamen kaplayan bir eserin küçük bir parçası. Mozaiğin geri kalan parçaları ise kaçakçılar tarafından yıllar önce ABD'ye götürülerek satıldı. Ohio Üniversitesi'nde bulunduğu bilinen kayıp parçaların 4 yıllık yoğun çalışmalar sonucunda Türkiye'ye ait olduğu kanıtlanarak ait olduğu yere, Zeugma'ya dönmesi kararı alındı.