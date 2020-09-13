Son Dakika | ABD'deki orman yangınlarında ölü sayısı 33'e çıktı
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Son Dakika | ABD'deki orman yangınlarında ölü sayısı 33'e çıktı

Son dakika haberleri... ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletlerinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Son Dakika | ABD'deki orman yangınlarında ölü sayısı 33'e çıktı
13.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:28

ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletlerinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

ABD'nin California eyaletinde başlayıp komşu eyaletlere sıçrayan orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Oregon'un güneyinde yer alan Jackson ilçe şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Böylece eyaletteki ölü sayısı 10'a ulaştı.

Yangın bölgesindeki yerel yetkililerden edinilen son bilgilere göre, California'da 22, Oregon'da 10 ve Washington'da 1 kişi olmak üzere devam eden yangınlarda ölü sayısı 33'e yükseldi.

Yangın bölgesinden yüz binlerce kişi tahliye edilirken, binlerce ev ve iş yeri hasar gördü.

Oregon nüfusunun yüzde 10'undan fazlası tahliye edildi

Nüfusu 4,2 milyondan fazla olan Oregon'da yayılan orman yangınlarından dolayı şimdiden 500 binden fazla kişi tahliye edildi, geçen haftadan bu yana 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı bildirilmişti.

Yangınları kontrol altına almak için California, Oregon ve Washington'da 20 bin civarında itfaiyecinin görev aldığı belirtilmişti.

Trump California'daki yangınları "büyük afet" ilan etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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