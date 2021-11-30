Son dakika... ABD'deki lisede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda, en az 4 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Oxford şehrinin kuzey bölgesindeki Oxford Lisesi'nde bir saldırganın silahıyla en az 4 kişiyi yaraladıktan sonra güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Oakland İlçe Şerif Ofisi tarafından, Oxford Lisesi'ne bir SWAT timi ile havadan helikopterle müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şerif Yardımcısı Mike McCabe, "Saldırıyla ilgili elimizde tabancasıyla birlikte bir şüpheli tetikçi var ve henüz onaylanmış bir ölüm yok." dedi.

Saldırının yaşandığı okul tahliye edilirken, yetkililer, 40 yıla yakın süredir Michigan'da hiçbir okulda benzer bir saldırı yaşanmadığını kaydetti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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