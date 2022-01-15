Son dakika... ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı

Son dakika... ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haber: NEW ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

NEW ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.

Bu kararın ardından, Halk Bankasının Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

 ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

 Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek
AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haber: NEW ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

title