Son dakika... ABD'de Yüksek Mahkemeden nüfus sayımının durdurulması kararı
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Son dakika... ABD'de Yüksek Mahkemeden nüfus sayımının durdurulması kararı

14.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:42
Son dakika... ABD'de Yüksek Mahkemeden nüfus sayımının durdurulması kararı

Bir son dakika haberine göre ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin talebi üzerine 2020 Nüfus Sayımı işlemlerini durdurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin talebi üzerine 2020 Nüfus Sayımı işlemlerini durdurdu.

Trump yönetimi yetkililerinin, ABD Ticaret Bakanlığının, işlemlerini tamamlayıp yıl sonu raporunda Beyaz Saray'a sayım sonuçlarını rapor etmesi için nüfus sayımının normal tarihi olan 5 Ekim'de durdurulması talebinin ardından, Yüksek Mahkemeden karar çıktı.

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin bu talebini haklı bularak oy sayım işlemlerinin durdurulmasına hükmetti.

California'da alt mahkemenin normalde 5 Ekim olan son tarihi, ay sonuna kadar uzatması üzerine California'daki Temyiz Mahkemesi, Trump'ın bu kararın durdurulması talebini reddetmişti.

Ayrıca birçok diğer eyalette de Trump yönetimi benzeri davalar açmıştı.

Bazı uzmanlar ise 10 yılda bir yapılan oy sayım işlemlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğradığını, bu nedenle tarihin ay sonuna kadar uzatılması gerektiğini savunuyor.

ABD'de 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarında, eyaletlerin mevcut 435 sandalyesi bulunan Temsilciler Meclisindeki koltuk dağılımları ve başkanlık seçimlerinde belirleyici olan Seçiciler Kurulu sayıları belirleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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