Son Dakika! ABD'de Yüksek Mahkeme Trump'ın Müslüman Ülkelere Seyahat Yasağını Onayladı
Son Dakika! ABD'de Yüksek Mahkeme, Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelere yönelik seyahat yasağını onayladı.
ABD Anayasa Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelerin bazılarına uyguladığı seyahat yasağını anayasaya uygun buldu.
YASAĞA DAHİL OLAN ÜLKE VATANDAŞLARI ABD'YE GİREMİYORDU
Anayasa mahkemesinin onayladığı yasağa dahil olan ülke vatandaşları ABD'ye giremiyordu.
TRUMP, MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ABD'YE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI
Trump, Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı.