Son dakika! ABD'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
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Son dakika! ABD'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarının çıktığı belirtildi.

17.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:37

ABD'nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarının çıktığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde gece saatlerinde etkili olan yaz fırtınası gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım getirdi. Gece boyunca yüzlerce yıldırım düştüğü belirtilen California'da yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Eyaletin Los Angeles kentinde yaşayan yüzlerce kişi orman yangını nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Angeles Ulusal Ormanı'nda 4 bin 500'den fazla evin risk altında olduğu öğrenildi. Rüzgar ve yıldırım düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

(İHA)

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Son dakika! ABD'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Kaynak: İHA

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