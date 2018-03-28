Son Dakika! ABD'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılmasına İzin Verildi

ABD'de Başkan Trump'a dava izni verildi... Maryland yargıcı izin gerekçesi olarak anayasa ihlalini gösterdi.

"TRUMP BANA PARA VERDİ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'la 2006 yılında cinsel ilişki yaşadığını iddia eden cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Trump ve Trump'ın avukatının 2016 seçimlerinden önce kendisine konuşmaması için para verdiğini iddia etmişti.

DAVA AÇILMASI İÇİN İZİN İSTEMİŞTİ

İddialarına devam eden Stormy Daniels, Trump'ın avukatı aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini söyleyip Trump'a dava açmak için izin istemişti.