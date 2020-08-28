Son Dakika | ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1228...
Son dakika gündem haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.
28.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:57
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye yükseldi.
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Kaynak: AA