Son Dakika | ABD'de yaşayan Türk vatandaşı George Floyd protestolarındaki son durumu DHA'ya anlattı
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Son Dakika | ABD'de yaşayan Türk vatandaşı George Floyd protestolarındaki son durumu DHA'ya anlattı

Son dakika güncel haberine göre ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı.

31.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:44

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göstericilere orduyla ilgili gözdağı vermesi sonrası Chicago başta olmak üzere bir çok eyalette gösteriler şiddete dönüştü. 25 yıldır ABD'de yaşayan Türk bankacı Mesude Cıngıllı yaşanan son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Cıngıllı, " Çıkan olaylar yüzünden çok üzgünüz aynı zamanda korku içindeyiz. Ancak, olay George Floyd'un hakkını savunmaktan başka bir yola girdi" dedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı.Minneapolis ve St. Paul'de üst üste gösterilerin kundaklama, vandallık ve yağmaya dönmesinin ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirildi.25 yıldır ABD'de yaşayan Türk bankacı Mesude Cıngıllı ülkede yaşanan son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 

"KORKU İÇERİSİNDEYİZ, ŞEHİR DIŞINDAN SÜREKLİ İNSAN GELİYOR"

 "Protestoların yaşandığı Minneapolis eyaletinde bir Türk restoranımız var. Çıkan olaylar yüzünden çok üzgünüz aynı zamanda korku içindeyiz" diyen Cıngıllı, yapılan haksızlığa karşı protestoların düzelendiğini ancak son iki gündür şehir dışından gelen bir grubun olayları daha da alevlendirdiğini belirtti. Cıngıllı, ABD'de de aynı zamanda Ortadoğu'yu andıran görüntülerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, " Bu eylemlerin ne zaman biteceği belli değil. Öfke bir türlü dinmiyor" dedi.

ŞEHİRDE 2 BİN 500 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ 

 

ABD'de bir bankada çalışan Mesude Cıngıllı, "Bu şiddetlenen olaylar için hem Minnesota eyalet Valisi hem de Minneapolis Belediye Başkanı çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda 2 bin 500 kolluk kuvvetini görevlendirdi. Ancak yağmalama olayları devam ediyor" dedi.

"FLOYD EYLEMİNDEN BAŞBA BİR AMACA DÖNÜŞTÜ"

"İş yerleri yakılıyor araçlara zarar verilmeye devam ediliyor"diyen Cıngıllı, "Valinin de söylediği gibi bu olaylar öldürülen George Floyd'un hakkını savunmaktan başka bir yola girmiş oldu" ifadelerini kullandı."Toplumun huzurunu kaçırmak ve anarşiye teşvik etmek için yapılan bir saldırı gibi geldiğine dikkat çeken Cıngıllı,  "Bunun dışında şehirde yeni önlemler alınmaya başladı" ifadelerini kullandı.  'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELENLER TUTUKLANACAK'  Cıngıllı ayrıca, "Sanıyorum kolluk kuvvetlerinin sayısı daha da artırılacak ve sokağa çıkma yasağını delenler tutuklanacak. Dün akşam gözaltına alınan 90 kişinin Minneapolis dışından gelenler olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra daha sıkı önlemler alınacağını umuyorum. Olay yerine çok yakın bir Türk restoranımız var. Restoranın etrafı suntalarla bariyerle çevrilmiş durumda. İnsanlar hem hayatlarından hem de sokaklarına zarar veren insanlardan kurtulmak istiyor" dedi . 

GÖNÜLÜLLER SOKAKLARI TEMİZLEMEK İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTI

Cıngıllı sözlerine şu şekilde devam etti : "Bu sabah itibariyle gönüllüler şehrin genelinde temizlik çalışmalarına başladı. Yakılan yerleri kırılan zarar görmüş yerleri gönüllü olarak tamir etmek için harekete geçti. Bu taşkınlıkların bir an önce son bulup şehrimizin yeniden güven ve huzura kavuşmasını umuyorum" açıklamasını yaptı. 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA YAŞANAN BİR İLK

Öte yandan, Minnesota Ulusal Muhafızları da uzun bir aradan sonra aktif hale getirildi. Minneapolis ve St. Paul'de üst üste gösterilerin kundaklama, vandallık ve yağmaya dönmesinin ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirildi. Minnesota Valisi Tim Walz, "Bu karar gerekliydi çünkü dışarıda Floy'un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı" dedi.

Son Dakika | ABD'de yaşayan Türk vatandaşı George Floyd protestolarındaki son durumu DHA'ya anlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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