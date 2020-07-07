Son Dakika: ABD'de Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi Son dakika güncel haberi... ABD'de Donald Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdiği duyuruldu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdiği duyuruldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ABD ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arasında gerilim devam ediyor. ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğine dair Kongre'yi resmi olarak bilgilendirdiğini ifade etti. "Pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin WHO'dan resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı" diyen New Jersey Senatörü Menendez, Başkan Trump'ın davranışlarını "kaotik ve tutarsız" olarak nitelendirdi. Menendez, "Bu, Amerikalıların hayatını ve çıkarlarını korumaz, Amerikanları hasta ve Amerika'yı yalnız bırakır" ifadelerini kullandı.

TRUMP-WHO GERİLİMİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump geçtiğimiz 29 Mayıs'ta, "Çin'in Dünya Sağlık Örgütü üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, WHO'ya yılda 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolara yakın para ödedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden esaslı reformlar yapmasını istedik ne yazık ki onlar harekete geçmeyi reddetti. WHO, ihtiyaç duyulan ve beklediğimiz reformları gerçekleştirmediği için biz de bugün WHO ile olan ilişkimizi bitiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık örgütlerine aktaracağız" demişti.

(İHA)

Kaynak: İHA