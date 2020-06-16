Son dakika! ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar'ın babası koronavirüse yenik düştü Son dakika haberine göre ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed'in (67) korona virüs ile verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed'in (67) korona virüs ile verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed'in (67) korona virüs ile verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi. Omar yayınladığı mesajında "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum" dedi. Somali göçmeni bir aileden gelen Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ABD'ye iltica etmişti. Omar, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi'ne seçilerek ABD Kongresi'nde yer alan ilk Müslüman kadın vekil olmuştu.

Kaynak: DHA