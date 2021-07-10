Son Dakika | ABD'de son 24 saatte 514 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son Dakika | ABD'de son 24 saatte 514 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika | ABD'de son 24 saatte 514 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 514 artarak 606 bin 996'ya çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 514 artarak 606 bin 996'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 47 bin 756 artışla 33 milyon 829 bin 537'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 514 artarak 606 bin 996 oldu.

California, 3 milyon 832 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 15 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 875 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 726 ve Texas'ta 52 bin 606 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 158 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 183 milyon 542 binden fazla kişiye ilk doz, 158 milyon 629 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 795 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 20 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 530 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 407 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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