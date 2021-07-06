Son dakika! ABD'de son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika! ABD'de son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika! ABD'de son 24 saatte 38 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 38 artarak 605 bin 567'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 38 artarak 605 bin 567'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 5 bin 89 artışla 33 milyon 723 bin 823'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 38 artarak 605 bin 567 oldu.

California, 3 milyon 821 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 650 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 705 ve Teksas'ta 52 bin 482 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 157 milyonda fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 412 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 323 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 619 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 792 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 525 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 403 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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