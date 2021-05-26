Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: - ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD'nin California kentindeki Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi tesisine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

- ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

CALİFORNİA - ABD'nin California kentindeki Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi tesisine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde bulunan Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Santa Clara Şerif Yardımcısı Russell Davis yaptığı açıklamada, saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ve hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin tam sayısını teyit edemem, ancak size birden fazla yaralanma ve çok sayıda hayatını kaybeden olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Saldırganın da ölen kişiler arasında olduğunu belirten Davis, yaralıların tedavi altında alındığını aktardı. Polis tarafından ise yerel halk bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo de yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için korkunç bir gün. Aileler ve meslektaşlarımız için kalbimiz acıyor, çünkü pek çok kişinin sevdiklerini ve arkadaşlarının kaybını derinden hissettiğini biliyoruz. Şimdi kendimizi toplamamız, ne olduğunu anlamamız, yas tutmamız ve acı çekenlerin iyileşmesine yardım etmemiz gerek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı