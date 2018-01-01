ABD'de 16 Yaşındaki Silahlı Saldırgan Dehşet Saçtı: 4 Ölü
ABD'nin New Jersey eyaletinde 16 yaşındaki saldırgan, annesi ve büyükannesi de dahil 4 aile üyesini silahla öldürdü. Silahlı saldırgan gözaltına alındı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. 16 yaşındaki silahlı saldırgan gözaltına alındı.
4 KİŞİ CAN VERDİ
ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü.
Olayın ayrıntısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.
''HALKA YÖNELİK TEHDİT YOK''
Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşününülüyor." açıklamasında bulundu.