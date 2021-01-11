Son dakika! ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs aşısında ikinci dozu aldı
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Son dakika! ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs aşısında ikinci dozu aldı

11.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:47
Son dakika! ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs aşısında ikinci dozu aldı

Son dakika dünya haberi: ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerle başkan seçilen Joe Biden, Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech ve ABD'li ilaç devi Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısında ikinci dozu vuruldu. Biden, ilk dozu 21 Aralık 2020'de vurulmuştu.

ABD'DE 8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞI OLDUABD'de aşı işlemleri, 14 Aralık'ta başladı. Yerel medya, şu ana kadar sağlık çalışanları başta olmak üzere 8 milyondan fazla kişini koronavirüs aşılarını yaptırdığını duyurdu.ABD'DE SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 383 bin 587 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 22 milyon 949 bin 569 kişiye ulaştı. Ülkede, 13 milyon 487 bin 411 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 78 bin 571 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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