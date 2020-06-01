Son Dakika | ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı
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Son Dakika | ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı

Son dakika 3. sayfa haberi... ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda lüks araçlar ateşe verildi.

Son Dakika | ABD'de protestocular lüks araçları kundakladı
01.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:25

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda lüks araçlar ateşe verildi.

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Protestolarda şiddet, yağma ve kundaklamalar giderek artıyor. Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki lüks araç galerisi protestocular tarafından yağmalandı. Galerinin camlarını kırarak içeriye giren protestocular, lüks araçları kullanılmaz hale getirdi. Protestocular, bazı araçları da ateşe verdi.

Yetkililer, araç galerisine verilen zararın 280 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdiler. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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