Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi
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Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi

16.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:22
Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı 100 çocuk üzerinde denendi.

ABD'de Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı 100 çocuk üzerinde denendi. 

ABD'de yaklaşık 100 çocuk Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşıyı denedi. Aşı için gönüllü olan küçük yaş grubunun aşının çocuklar için güvenli olduğundan emin olmaya yardımcı oldukları ifade edildi. ABD medyası, çocukların aşının diğer çocuklar için güvenli olduğundan emin olmaya yardımcı oldukları ifade edildi. Aşı denemelerine katılan Katelyn, kardeşinin aşı için gönüllü olmakla ilgili haberleri televizyonda gördüğünü ve tüm ailesinin aşı denemelerine katılmak için başvuru yaptığını söyledi. Ancak aileden sadece Katelyn seçildi. Yerel medyaya konuşan Katelyn, "Bir şeyin parçası olduğunu bilmek harika" ifadelerini kullandı. Abhinav adlı diğer çocuk denek ise, aşı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, " Aşının gerçekten yardımcı olabileceğini düşünüyorum. "Diğer çocukların da aşıyı denemeleri konusunda teşvik ederim" dedi.

YÜZDE 90 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklamıştı. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.


Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi
Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi
Son Dakika | ABD'de Prizer'in koronavirüs aşısı 100 çocuk üzerinde denendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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