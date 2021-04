Son dakika... ABD'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliyi TIR şoförü yakalattı

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polis ile cinayet şüpheli arasında yaşanan iki saatlik kovalamaca TIR şoförü sayesinde bitti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polis ile cinayet şüpheli arasında yaşanan iki saatlik kovalamaca TIR şoförü sayesinde bitti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde cinayet şüphelisi ile polis arasında iki saatlik kovalamaca yaşandı. Polisin cinayet şüphelisine "dur ihtarı" sokakları inletti. Polisin uyarısını fark eden Ahmed Shabaan, tereddüt etmeden sürdüğü TIR'ı polisten kaçan şüphelinin kullandığı kamyonetin önüne kırdı. O anlar kamerayla an be an kayda alındı.

ŞÜPHELİYİ TIR ŞOFÖRÜ YAKALATTI

Cinayet şüphelisi, TIR şoförü sayesinde gözaltına alınırken, şüphelinin aracının içinde bulunan bir kadın ise ellerini havaya kaldırarak, polise teslim oldu. Soyadı Roxy olan kadının polis sorgusunda aracında seyahat eden kişinin cinayetten arandığını bilmediğini ifade etti. Riverside County Şerif Departmanı'nın cinayet şüphelisiyle ilgili ayrıntı vermezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı