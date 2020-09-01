Son Dakika | ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Los Angeles kentinde, kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyahi bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Son Dakika | ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü
01.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:24

ABD'nin Los Angeles kentinde, kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyahi bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, Los Angeles Şerif Departmanından teğmen Brandon Dean, yaptığı açıklamada, olayın kanunsuz şekilde bisiklet süren bir siyahinin iki şerif yardımcısı tarafından durdurulmak istenmesiyle başladığını belirtti.

Şerif yardımcılarının durdurmaya çalıştığı siyahi vatandaşın bisikletini bırakarak koşmaya başladığını kaydeden Dean, temas kurmaya çalışılan siyahinin şerif yardımcılarından birinin yüzüne yumruk attığını söyledi.

Dean, yaşanan arbede sırasında siyahi vatandaşın düşürdüğü eşyalar arasındaki silahı gören şerif yardımcılarının ateş açtığını ifade etti.

Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin 29 yaşandaki Dijon Kizzee olduğu belirtildi.

Pazartesi öğleden sonra gerçekleşen olayın ardından polis merkezine yürüyen yüzden fazla kişi, gösteri düzenledi.

Bazı protestocular polisin ateş açmasının haklı gösterilemeyeceğini belirterek, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Olayın meydana geldiği bölgede yaşayan Arlander Givens isimli bir vatandaş da şerif yardımcılarının elinde silah olmayan birisine neden ateş açtığını sorgulayarak, "Silahı almak için uzansaydı, bu farklı olurdu. Ancak silah yerdeyse neden ateş açılır? Bu, onun silahsız olduğu anlamına gelir." dedi.

Los Angeles Şerif Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok sayıda bağımsız soruşturmanın açıldığını duyurdu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Mfö Müjde Ar Deniz Akkaya Pınar Tartan
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Enner Valencia Emre Belözoğlu
Daha Fazla Eylül Adana Karar Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü - Los Angeles
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 19:31:43. #1.14#
title