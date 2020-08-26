Son dakika... ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake'in ailesi basın toplantısı düzenledi
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Son dakika... ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake'in ailesi basın toplantısı düzenledi

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.

26.08.2020 04:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 04:43

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Blake'in ailesi, Kenosha mahkeme binasının önünde basın toplantısı düzenledi.

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Son dakika... ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake'in ailesi basın toplantısı düzenledi

Kaynak: AA

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