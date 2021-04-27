Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
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Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı

Son dakika... ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'ın öldürülmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktığı belirtildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'ın öldürülmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktığı belirtildi.

Brown'ın ailesi tarafından yaptırılan özel adli tıp incelemesine göre, Brown, sağ tarafından 4 kurşun, başının arkasından da 1 kurşun ile vurularak hayatını kaybetti.

42 yaşındaki Brown'ın vurulmasıyla ilgili polislerin vücut kameraları görüntülerinin yayınlanmasını isteyen ailesi, ayrıca kendilerine dün olayla ilgili montajlanmış 20 saniyelik video izletildiğini açıkladı.

Ailesiyle birlikte görüntüleri izleyen avukat Chantel Cherry-Lassiter, basına yaptığı açıklamada, Brown'ın "infaz edildiğini" belirterek, "Andrew hayatını kurtarmak için polisten kaçmaya çalışıyordu." şeklinde konuştu.

Pas"ank Polis Şefi Tommy Wooten ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, trajik olayın 30 saniyeden daha az bir zamanda gerçekleştiğini savunarak, "Polisin vücut kameraları çok sallanıyor, bazen ne olduğu anlaşılmıyor. Bu olayın sadece bir parçasını yansıtıyor." ifadelerini paylaştı.

Brown'ın ailesi ve avukatı Cherry-Lassiter'ın, kendilerine yeterince kayıt gösterilmediğini savunarak, polisin diğer video kayıtlarının şeffaf bir şekilde kamuya gösterilmesi için dava açtıkları ve ilk duruşmanın da yarın yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Brown'ın vurulduğu görüntülerin yayınlanmasının sivil kargaşaya yol açabileceği endişesiyle dün Elizabeth şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Öte yandan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da bugün siyahi Brown'un ölümü ile ilgili inceleme başlattığını doğruladı.

Andrew Brown'ın öldürülmesi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti Pas"ank bölgesindeki Elizabeth şehrinde polisin uyuşturucuyla bağlantılı "arama emri" ile gittiği evden aracına binip kaçmaya çalışan siyahi Andrew Brown, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, 42 yaşındaki Brown'ın üzerinde silah bulunmadığı, tehdit oluşturmadığı halde gereksiz polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Aynı gün olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık ile polis arasında gergin anlar yaşanmış, Brown'ın destekçileri polisten vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmasını ve iddialara açıklık getirilmesini talep etmişti.

Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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