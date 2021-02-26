Son Dakika | ABD'de otobüs garajında büyük yangın
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Son Dakika | ABD'de otobüs garajında büyük yangın

26.02.2021 22:32 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:35
Son Dakika | ABD'de otobüs garajında büyük yangın

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklanırken; onlarca otobüs kullanılmaz hale geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Compton bölgesinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. ABD medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, yangının garajın hemen yanındaki bir palet fabrikasında başladığı, kısa süre içerisinde otobüs garajına yayıldığı tespit edildi. Yangında onlarca otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı. Otobüslerin yanma anı ise ABD News'in helikopter kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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