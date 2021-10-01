Son dakika: ABD'de küçük uçak ve helikopter havada çarpıştı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika: ABD'de küçük uçak ve helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: ABD'de küçük uçak ve helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Arizona eyaletinden küçük uçak ile helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinden küçük uçak ile helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinden yer alan Chandler kentindeki Chandler Havaalanı yakınlarında küçük uçak ile helikopter havada çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Chandler Polis Departmanı Sözcüsü Çavuş Jason McClimans yaptığı açıklamada, "Havada çarpışma sonucu iki ölüm olduğunu doğrulayabiliriz" ifadelerini kullanarak, çarpışmanın ardından uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını, helikopterin ise düşerek alev aldığını aktardı.

FAA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tek motorlu bir Piper PA-28 ve bir Robinson R22 helikopteri, bugün yerel saatle 07.42'de Arizona'daki Chandler Havaalanı yakınlarında çarpıştı. Helikopter havaalanının yakınına düştü ve uçak güvenli bir şekilde piste indi. İlk raporlar, hava araçlarında ikişer kişinin olduğunu gösteriyor. FAA, müfettişler bunları doğruladıktan sonra kuyruk numaralarını yayınlayacak" denildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin düşen helikopterde olduğu ifade edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayla ilgili soruşturmayı devraldı. - ARIZONA

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