Son Dakika | ABD'de kritik seçim: Trump'ın ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı
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Son Dakika | ABD'de kritik seçim: Trump'ın ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı

07.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:27
Son Dakika | ABD'de kritik seçim: Trump'ın ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışına ilişkin Trump'ın kampanya ekibinin hukuk mücadelesi sürüyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışına ilişkin Trump'ın kampanya ekibinin hukuk mücadelesi sürüyor. Trump'ın kampanya ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı.

ABD'de 46'ncı başkanı seçmek için oy sayımı devam ediyor. Seçimin yapıldığı 3 Kasım'dan bu yana Trump'ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde en az 6 dava açtığı bildirildi. Oy sayma işlemi devam eden Pensilvanya eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin 'usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedilmişti. Öte yandan, Başkan Trump'ın ekibinin, posta yoluyla gönderilen oylarla ilgili olarak son tarihin 'uygunsuz şekilde' uzatıldığı gerekçesiyle Pensilvanya'nın seçim yetkilisine ve seçmenlere oy pusulalarının hatalı olduğunu duyuran eyaletin Montgomery ilçesine de dava açacağı bildirildi. 


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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