Son dakika: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 741'e yükseldi
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Son dakika: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 741'e yükseldi

Son dakika: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 741'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 167 artarak 601 bin 741'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 167 artarak 601 bin 741'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 21 bin 591 artışla 33 milyon 538 bin 542'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 167 artarak 601 bin 741 oldu.

California, 3 milyon 807 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 985 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 308 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 604 ve Texas'ta 52 bin 98 olarak kayıtlara geçti.

149 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 176 milyondan fazla kişiye ilk doz, 149 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 881 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 883 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 500 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 386 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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Son dakika: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 741'e yükseldi - Haberler
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