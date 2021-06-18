Son dakika... ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
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Son dakika... ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi

Son dakika... ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 600 bin 935'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 600 bin 935'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 10 bin 577 artışla 33 milyon 509 bin 821'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 278 artarak 600 bin 935 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 806 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 982 binden fazla vakayla Texas, 2 milyon 344 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 256 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 589 ve Texas'ta 52 bin 40 olarak kayıtlara geçti.

147 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 175 milyondan fazla kişiye ilk doz, 147 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 762 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 702 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 496 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 383 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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