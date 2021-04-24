Son Dakika | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 201'e yükseldi
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Son Dakika | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 201'e yükseldi

Son Dakika | ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 201'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 844 artarak 571 bin 201'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 844 artarak 571 bin 201'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 62 bin 118 artarak 31 milyon 993 bin 145'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 844 artarak 571 bin 201 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 729 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 870 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 196 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 401 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 892 ve Texas'ta 49 bin 877 olarak kaydedildi.

91 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 137 milyondan fazla kişiye ilk doz, 91 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 16 milyon 690 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 238 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 386 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 214 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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