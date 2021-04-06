Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 555 bin 621'e yükseldi
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Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 555 bin 621'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 555 bin 621'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 555 bin 621'e çıktı.

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NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 555 bin 621'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 930 artarak 30 milyon 786 bin 606'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 619 artarak 555 bin 621'e çıktı.

California 3 milyon 682 binden fazla vaka ve 59 bin 799 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 806 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 85 binden fazla vakayla Florida izliyor.

62 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 107 milyondan fazla kişiye ilk doz, 62 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 123 milyon 13 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 686 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 332 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 204 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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