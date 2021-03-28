Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bin 828'e ulaştı
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Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bin 828'e ulaştı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 548 bin 828'e ulaştı

Son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 548 bin 828'e çıktı.

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NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 548 bin 828'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 58 bin 461 artarak 30 milyon 219 bin 119'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 739 artarak 548 bin 828'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 600 binden fazla vaka ve 58 bin 815 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 779 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 39 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Yapılan aşı sayısı 140 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 140 milyonu aştı.

Ülkede 91 milyondan fazla kişiye ilk doz, 50 milyon 141 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 490 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 971 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 310 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 201 bin 429 ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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