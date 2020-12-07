Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

07.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:04
Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

İlgili Haberler

Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı
Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı
ABD'de günlük korona virüs vaka sayısı yüzde 12 arttı
ABD'de günlük korona virüs vaka sayısı yüzde 12 arttı
HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor
HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Cemal Hünal Gökhan Alkan
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:04:57. #1.14#
title