Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı
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Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

06.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:44
Son dakika! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

Son dakika haberine göre ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 287 bin 854'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 287 bin 854'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 387 artışla 14 milyon 987 bin 430'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 116 artarak 287 bin 854'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 789 bini geçerken, toplam test sayısı 205 milyon 854 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 342 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 340 bini aşkın vakayla Californiya ve 1 milyon 49 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 940 ile ilk sırada yer alırken, 779 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 660 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 577 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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