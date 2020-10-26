Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı
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Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı

26.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:04
Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı

Son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 426 artarak 230 bin 512'ye yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 426 artarak 230 bin 512'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 59 bin 35 artışla 8 milyon 890 bin 481'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 426 artarak 230 bin 512'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 772 bini, yapılan test sayısı da 133 milyonu geçti.

Teksas en çok vaka görülen eyaletler sıralamasında 913 bin 494 vakayla listenin başında bulunurken, bunu 907 bin 436 vakayla Kaliforniya ve 778 bin 636 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 565 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 911 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 394 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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