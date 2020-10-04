Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi

04.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:09
Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

NEW ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 968 artışla 7 milyon 601 bin 182'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 665 artarak 214 bin 280'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 819 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 110 milyon 528 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 829 bin 744 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 802 bin 180 vakayla Teksas ve 714 bin 591 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 290 can kaybıyla ilk sıradakini yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 560 bine yakın vakayla Hindistan ve 4 milyon 906 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Halil Sezai Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Ryan Babel Gökhan Töre Robert Prosinecki
Daha Fazla İtfaiye Azerbaycan Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 17:12:33. #1.15#
title