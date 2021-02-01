Son dakika... ABD'de koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı
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Son dakika... ABD'de koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

01.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:27
Son dakika... ABD'de koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

Bir son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington'da son iki yılın en yoğun kar yağışını fırsat bilen onlarca kişi, kororona virüs salgınını unutarak, kartopu savaşı yaptı.

ABD'nin başkenti Washington'da son iki yılın en yoğun kar yağışını fırsat bilen onlarca kişi, kororona virüs salgınını unutarak, kartopu savaşı yaptı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de iki yılın ardından yağan kar yağışı Amerikalıları sokağa döktü. Başkentteki National Mall'da toplanan yüzlerce kişi Kovid-19 ihlallerini hiçe sayarak kartopu savaşı yaptı. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Washington'da hava sıcaklığının -1 derece olacağını, kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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