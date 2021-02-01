Son dakika... ABD'de koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

Bir son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington'da son iki yılın en yoğun kar yağışını fırsat bilen onlarca kişi, kororona virüs salgınını unutarak, kartopu savaşı yaptı.