Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 439 bin 521'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 439 bin 521'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 439 bin 521 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 116 bin 423 kişiye ulaştı. Ülkede, 15 milyon 941 bin 827 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 784 bin 75 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı