Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 390 bin 89'a yükseldi
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Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 390 bin 89'a yükseldi

13.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:19
Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 390 bin 89'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 89'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 89'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 390 bin 89 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 23 milyon 383 bin 494 kişiye ulaştı. Ülkede, 13 milyon 822 bin 263 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 171 bin 142 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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